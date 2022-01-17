Не соромно дивитися у дзеркало: Шевченко оцінив роботу на чолі "Дженоа"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Колишній головний тренер генуезького "Дженоа" Андрій Шевченко розповів про роботу на чолі клубу, повідомляє УНН з посиланням на "Tuttosport".
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Українець підкреслив, що він та його помічники віддали для клубу свій максимум.
"За ці два місяці з моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити. Перш ніж піти, я скажу щось важливе про "Дженоа". Я молодий тренер, але дещо досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Фераріс": він незвичайний, тому що вболівальники "Дженоа" незвичайні".
Також Шевченко звернувся до гравців "Дженоа": "Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для них (вболівальників – ред.). За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас серед труднощів".
Що передувало цьому
Кілька днів тому назад: Шевченка звільнили з посади головного тренера "Дженоа". https://www.unn.com.ua/uk/news/1960173-shevchenka-zvilnili-z-posadi-golovnogo-trenera-dzhenoa