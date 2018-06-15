Несанкціонований пуск бойовиками ракети із ЗРК спричинив пожежу - розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики російських окупаційних військ продовжують нехтувати розпорядженням командуванням т.зв. 1-го та 2-го АК ЗС РФ щодо заборони відкриття вогню у період підготовки та проведення в Росії чемпіонату світу з футболу. Зокрема, позавчора розрахунок батареї протиповітряної оборони т.зв 1-го АК під надуманим приводом здійснив несанкціонований пуск ракети зенітно-ракетного комплексу, яка впала на тимчасово окупованій противником території та спричинила пожежу цивільних споруд у населеному пункті Пантелеймонівка”, — сказав Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби під час бойових дій минулої доби два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули та шість українських захисників отримали поранення.