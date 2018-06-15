Несанкціонований пуск бойовиками ракети із ЗРК спричинив пожежу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Несанкціонований пуск бойовиками ракети із ЗРК та її падіння на населений пункт Пантелеймонівка, що на непідконтрольній території, спричинив масштабну пожежу. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики російських окупаційних військ продовжують нехтувати розпорядженням командуванням т.зв. 1-го та 2-го АК ЗС РФ щодо заборони відкриття вогню у період підготовки та проведення в Росії чемпіонату світу з футболу. Зокрема, позавчора розрахунок батареї протиповітряної оборони т.зв 1-го АК під надуманим приводом здійснив несанкціонований пуск ракети зенітно-ракетного комплексу, яка впала на тимчасово окупованій противником території та спричинила пожежу цивільних споруд у населеному пункті Пантелеймонівка”, — сказав Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби під час бойових дій минулої доби два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули та шість українських захисників отримали поранення.