Неповнолітнього засудили за крадіжку на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вироком Уманського міськрайонного суду засуджено 17-ти річного юнака, який скоїв крадіжку. Про це УНН-Центр повідомили в Уманській місцевій прокуратурі.
Засуджений, з метою викрадення грошових коштів, таємно викрав банківську картку з якої зняв гроші в сумі 3155 гривень.
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За вчинене діяння до неповнолітнього обвинуваченого, який вперше вчинив злочин, застосовано обумовлене сторонами в угоді про примирення покарання — штраф 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.