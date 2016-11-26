Неповнолітнього засудили за крадіжку на Черкащині

Засуджений, з метою викрадення грошових коштів, таємно викрав банківську картку з якої зняв гроші в сумі 3155 гривень.

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За вчинене діяння до неповнолітнього обвинуваченого, який вперше вчинив злочин, застосовано обумовлене сторонами в угоді про примирення покарання — штраф 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.