Несовершеннолетнего осудили за кражу в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 26 ноября. УНН. Приговором Уманского районного суда осужден 17-летний юноша, который совершил кражу. Об этом УНН-Центр сообщили в Уманской местной прокуратуре.
Осужденный, с целью похищения денежных средств, тайно похитил банковскую карту с которой снял деньги в сумме 3155 гривен.
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За совершенное деяние к несовершеннолетнему обвиняемому, который впервые совершил преступление, применено обусловленное сторонами в соглашении о примирении наказание - штраф 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.