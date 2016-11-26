Несовершеннолетнего осудили за кражу в Черкасской области

Осужденный, с целью похищения денежных средств, тайно похитил банковскую карту с которой снял деньги в сумме 3155 гривен.

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За совершенное деяние к несовершеннолетнему обвиняемому, который впервые совершил преступление, применено обусловленное сторонами в соглашении о примирении наказание - штраф 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.