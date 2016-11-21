Неповнолітнього засудили за грабежі та розбої на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Неповнолітнього жителя Рівненщини засудили до 4 років ув'язнення за грабежі та розбої. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Так, доведено чотири епізоди злочинної діяльності неповнолітнього. Останній нападав на своїх жертв зненацька, застосовуючи насильство, відбирав сумки, мобільні телефони та гроші. Серед жертв зловмисника – 10-річний хлопчик, у якого той, скориставшись безпорадністю малого, відібрав мобільний телефон.
Гроші від награбованого майна зловмисник витрачав на власні кишенькові потреби. Останній злочин хлопець вчинив, вже перебуваючи у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні, із застосуванням до нього запобіжного заходу – домашнього арешту.
Суд своїм вироком засудив неповнолітнього до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки.
Засудженого буде взято під варту після набрання вироком суду законної сили.