Неповнолітнього засудили за грабежі та розбої на Рівненщині

Так, доведено чотири епізоди злочинної діяльності неповнолітнього. Останній нападав на своїх жертв зненацька, застосовуючи насильство, відбирав сумки, мобільні телефони та гроші. Серед жертв зловмисника – 10-річний хлопчик, у якого той, скориставшись безпорадністю малого, відібрав мобільний телефон.

Гроші від награбованого майна зловмисник витрачав на власні кишенькові потреби. Останній злочин хлопець вчинив, вже перебуваючи у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні, із застосуванням до нього запобіжного заходу – домашнього арешту.

Суд своїм вироком засудив неповнолітнього до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки.

Засудженого буде взято під варту після набрання вироком суду законної сили.