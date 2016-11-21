Несовершеннолетнего осудили за грабежи и разбои в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Несовершеннолетний житель Ровенской области приговорен к 4 годам заключения за грабежи и разбои. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Так, доказаны четыре эпизода преступной деятельности несовершеннолетнего. Парень нападал на своих жертв неожиданно, применяя насилие, отбирал сумки, мобильные телефоны и деньги. Среди жертв злоумышленника - 10-летний мальчик, у которого тот, воспользовавшись беспомощностью, отобрал мобильный телефон.
Деньги от награбленного имущества злоумышленник тратил на собственные карманные нужды. Последнее преступление парень совершил, уже находясь в статусе подозреваемого в уголовном производстве, с применением к нему меры пресечения - домашнего ареста.
Суд своим приговором осудил несовершеннолетнего к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года.
Осужденный будет взят под стражу после вступления приговора суда в законную силу.