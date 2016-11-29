Необхідна політична воля керівників країни для появи інвестицій у галузі урановидобування - експерт

“В Україні ця галузь дуже засекречена. У нас усі матеріали або ДСК (для службового користування — ред.) або секретні. І одне із перших кроків, які Україні потрібно зробити, це їх розсекретити, щоб інвестор міг зайти і ознайомитися з нашими перспективними об’єктами. В інших країнах це зроблено вже дуже давно. І я вважаю, що це конче необхідно”, — сказав О.Фалькович.

Також він зауважив, що для того, щоб змінити ситуацію та залучити інвестора потрібне рішення керівництва держави.

“Точно я сказати не можу, мабуть, для цього потрібна політична воля. Для того, щоб інвестор зайшов на ці об’єкти потрібно, щоб він міг ознайомитися з первинними геологічними матеріалами, які на сьогоднішній час у нас або ДСК або секретні”, — додав О.Фалькович.

Нагадаємо, за словами науковця А.Бакарджиєва, країни ЄС та світу роблять ставку на атомну енергетику.

Як повідомляв УНН, щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.

При цьому, Україна має багаті поклади уранової руди, а тому у разі їх вивчення та розробки, ми можемо самостійно забезпечувати власну потребу в цій сировині щонайменше 70 років.

Міністр енергетики і вугільної промисловості І.Насалик нещодавно заявив, що Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод. Такі плани передбачені Концепцією розвитку атомного комплексу України до 2020 року.

Однак наразі, за підсумками 10 місяців 2016 року, Східний ГЗК значно скоротив виробництво уранового концентрату.

Тому, експерти наголошують на необхідності залучення приватних інвесторів до урановидобутку в Україні, що дозволить реально наростити об’єми.