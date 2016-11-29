Необходима политическая воля руководителей страны для появления инвестиций в области уранодобычи - эксперт

"В Украине эта отрасль очень засекречена. У нас все материалы или ДСП (для служебного пользования - ред.) или секретные. И один из первых шагов, которые Украине нужно сделать, это их рассекретить, чтобы инвестор мог зайти и ознакомиться с нашими перспективными объектами. В других странах это сделано уже очень давно. И я считаю, что это просто необходимо", - сказал А.Фалькович.

Также он отметил, что для того, чтобы изменить ситуацию и привлечь инвестора нужно решение руководства государства.

"Точно я сказать не могу, видимо, для этого нужна политическая воля. Для того, чтобы инвестор зашел на эти объекты нужно, чтобы он мог ознакомиться с первичными геологическими материалами, которые на сегодняшний момент у нас или ДСП, или секретные", - добавил А.Фалькович.

Напомним, по словам ученого А.Бакарджиева, страны ЕС и мира делают ставку на атомную энергетику.

Как сообщал УНН, ежегодные потребности уранового концентрата украинских АЭС составляют 2 400 тонн.

При этом, Украина имеет богатые залежи урановой руды, а поэтому в случае их изучения и разработки, мы можем самостоятельно обеспечивать собственную потребность в этом сырье не менее 70 лет.

Министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик недавно заявил, что Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод. Такие планы предусмотрены Концепцией развития атомного комплекса Украины до 2020 года.

Однако сейчас, по итогам 10 месяцев 2016 года, Восточный ГОК значительно сократил производство уранового концентрата.

Поэтому, эксперты отмечают необходимость привлечения частных инвесторов к уранодобыче в Украине, что позволит реально нарастить объемы.