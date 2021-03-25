Немчінов розповів про модернізацію урядової "гарячої лінії"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У співробітництві з міжнародним аналітичним центром PRAXIS було вивчено та проаналізовано досвід реалізації кризової "гарячої лінії" в Естонській Республіці, а на підставі кращих практик та рекомендацій, з урахуванням чинного законодавства України представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової "гарячої лінії" в Україні. Про це пише УНН із посиланням на Телеграм-канал міністра КМУ Олега Немчінова.
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"Для оперативного та вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру (УКЦ) буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи УКЦ як кризова "гаряча лінія", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За його словами, у разі виникнення кризової ситуації, визначеної у Кодексі цивільного захисту України чи у статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України", здійснюється оперативне інформування населення офіційною урядовою інформацією. Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію.
Загалом, зазначає Немчінов, наявність такого урядового комунікаційного механізму, як інформаційна кризова лінія, "є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків і вагомим внеском у забезпечення національної безпеки та оборони України в частині інформаційного захисту, що є дуже актуальним у наш час".
По завершенню співпраці було представлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції створення загальнодержавної телефонної кризової "гарячої лінії", що буде представлено в найближчій час на розгляд Уряду.
Додамо
В Україні за новим принципом запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства - на спільній платформі, завдяки чому заощаджено близько 25 млн грн бюджетних коштів.