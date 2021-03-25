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Немчинов рассказал о модернизации правительственной "горячей линии"

Немчинов рассказал о модернизации правительственной "горячей линии"

Киев  •  УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В сотрудничестве с международным аналитическим центром PRAXIS было изучен и проанализирован опыт реализации кризисной "горячей линии" в Эстонской Республике, а на основании лучших практик и рекомендаций, с учетом действующего законодательства Украины представлена Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал министра КМУ Олега Немчинова.

Цитата

"Для оперативного и своевременного информирования населения Украины функционал Правительственного контактного центра (УКЦ) будет расширен: для всех центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) появляется возможность использования такой дополнительной опции работы УКЦ как кризисная "горячая линия", - говорится в сообщении.

Детали

По его словам, в случае возникновения кризисной ситуации, определенной в Кодексе гражданской защиты Украины или в статье 4 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", осуществляется оперативное информирование населения официальной правительственной информацией. Граждане получают возможность непосредственно и быстро из правительственного первоисточника узнавать полную и достоверную информацию.

В общем, отмечает Немчинов, наличие такого правительственного коммуникационного механизма, как информационная кризисная линия, "является чрезвычайно важным средством противодействия распространению различных фейков и весомым вкладом в обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в части информационной защиты, что очень актуально в наше время".

По завершению сотрудничества был представлен проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции создания общегосударственной телефонной кризисной "горячей линии", которая будет представлена в ближайшее время на рассмотрение правительства.

Добавим

В Украине по новому принципу запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия - на общей платформе, благодаря чему было сэкономлено около 25 млн грн бюджетных средств.

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