“Нехай відхрестяться від москви і визнають, що путін – сатана”: Данілов щодо УПЦ МП

Цитата

“Наше суспільство, особливо після 24 лютого, буде вимагати справедливості. Якщо ви ховаєте свою приналежність до московського патріархату, до зв'язків з людьми, які в церквах на територіях росії моляться за те, щоб вбивали наших солдат, то як ви можете взагалі дивитися в очі?”, – зазначає Данілов.

Деталі

Секретар РНБО також згадав звернення заступника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя), який закликав Президента Володимира Зеленського залишити розташовані на її території храми за Українською Православною Церквою (московського патріархату). Данілов заявив, що той спочатку має "звернутися до своєї совісті".

“Маєте відношення – будь ласка. Не маєте – офіційно відхрестіться. Скажіть, що це сатана сидить. Сатана путін. Сатана той, який там ходить з хрестом, кирил, чи як його зовуть. Називайте речі своїми іменами. І тоді воно буде чесно і справедливо. А не просити сьогодні Лавру щоб "ми там дальше пасервували". Суспільство вимагає справедливості і так працювати як було до цього не буде”, – додав Данілов.

Доповнення

Конституційний Суд сьогодні ухвалив рішення, яким заявив про те, що закон про перейменування Української православної церкви московського патріархату із вказуванням на її приналежність до рф відповідає нормам Конституції.