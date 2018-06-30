Негода в Україні: рятувальники розповіли про ситуацію на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 червня. УНН. Через негоду підтопленими залишаються 20 підвалів житлових будинків на Львівщині. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в області, передає УНН.
"Станом на 13:00 залишаються підтопленими у Стрийському районі: 20 підвалів житлових будинків, 10 присадибних ділянок та 40 колодязів в с. Зарічне", – йдеться в повідомленні.
До робіт з відкачування води залучили рятувальників з місцевої пожежної команди сел. Дашава та 8 ДПРЧ м. Стрий, а також 2 одиниці техніки, 2 мотопомпи та 2 глибинні насоси. Роботи із відкачування води тривають.
Крім того, о 10:20 зійшла вода з автодороги державного значення Миколаїв–Жидачів–Калуш в с. Мельничі Жидачівського району.
Нагадаємо, у зв'язку з грозами та сильними дощами було підтоплено 25 житлових будинків у Львівській області. А біля села Мельничі, на автодорозі "Миколаїв – Жидачів – Калуш", внаслідок виходу на заплаву річки Свіча відбувся перелив через дорогу. Станом на 6:00 суботи, 30 червня, рівень води сягав 5 см.