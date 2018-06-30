Непогода в Украине: спасатели рассказали о ситуации во Львовской области

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 июня. УНН. Из-за непогоды подтопленными остаются 20 подвалов жилых домов во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области, передает УНН.

"По состоянию на 13:00 остаются подтопленными в Стрыйском районе: 20 подвалов жилых домов, 10 приусадебных участков и 40 колодцев в с. Заречное", – говорится в сообщении.

К работам по откачке воды привлекли спасателей из местной пожарной команды пос. Дашава и 8 ГПСЧ г. Стрый, а также 2 единицы техники, 2 мотопомпы и 2 глубинных насоса. Работы по откачке воды продолжаются.

Кроме того, в 10:20 сошла вода с автодороги государственного значения "Николаев - Жидачев - Калуш" в с. Мельнич Жидачовского района.

Напомним, в связи с грозами и сильными дождями подтоплены 25 жилых домов в Львовской области. А возле села Мельнич, на автодороге "Николаев - Жидачев - Калуш", в результате выхода на пойму реки Свича произошел перелив через дорогу. По состоянию на 6:00 субботы, 30 июня, уровень воды достигал 5 см.

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