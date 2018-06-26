Негода у В'єтнамі: кількість загиблих збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На півночі В'єтнаму проливні дощі, які тривають уже кілька днів, викликали повені і сходження зсувів, які привели до загибелі 15 осіб, ще 11 пропали без вісті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Сильні дощі накрили північ провінції Лайтяу, Лаокай, Хазянг і Тхайнгуен, спровокувавши повені і зсуви, що зруйнували будинки, дороги і мости. Розгул стихії привів до серйозних пробок на дорогах і позначився на електропостачанні. У провінції Лайтяу стихія забрала життя 12 осіб, 11 пропали без вісті, семеро постраждали.
У відомстві повідомили, що економічні збитки від стихії до теперішнього часу оцінюється в 141 млрд в'єтнамських донгів (приблизно 6,23 млн доларів - ред).
В'єтнамський уряд вже зажадав від влади провінцій направити основні сили на рятувальні операції і відновлювальні роботи.
Як повідомляв УНН, у В'єтнамі в результаті проливних дощів загинули семеро людей.