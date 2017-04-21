Негода у Дніпрі повалила понад 4 тис. дерев
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 21 квітня. УНН. З початку негоди до рятувальників на Дніпропетровщині звернулося 2600 громадян. ГУ ДСНС у Дніпропетровській області продовжує працювати у посиленому режимі. Про це кореспонденту УНН повідомили надзвичайники області.
З початку негоди до рятувальників на Дніпропетровщині звернулося 2 600 громадян. За вчора — 500 звернень. На сьогоднішній день рятувальники регіону нарахували майже п’ять з половиною тисяч аварійних дерев в регіоні, більше чотирьох тисяч з них — у Дніпрі.
Надзвичайники проводять роботу з відкачування води. Наразі спостерігають підтоплення у Верхньодніпровському районі.
Ситуація в області стабільна.
Нагадаємо, через негоду на Дніпропетровщині було знеструмлено десятки абонентів. Працівник агрофірми у Томаківському районі намагався власноруч вирішити проблему з подачею світла на підприємство та поліз у трансформатор. Чоловіка 1988 року народження вбило струмом на місці.