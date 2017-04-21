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Непогода в Днепре повалила более 4 тыс. деревьев

Непогода в Днепре повалила более 4 тыс. деревьев

Киев • УНН

 • 8774 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 21 апреля. УНН. С начала непогоды спасателям в Днепропетровской обратилось около 2 600 граждан. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области продолжает работать в усиленном режиме. Об этом корреспонденту УНН сообщили спасатели области.

С начала непогоды спасателям в Днепропетровской области обратилось 2 600 граждан. За вчера - 500 обращений. На сегодняшний день спасатели региона насчитали почти пять с половиной тысяч аварийных деревьев в регионе, более четырех тысяч из них - в Днепре.

Cпасатели проводят работу по откачке воды. Сейчас наблюдается подтопление в Верхнеднепровском районе.
Ситуация в области стабильная.

Напомним, из-за непогоды на Днепропетровской области были обесточены десятки абонентов. Работник агрофирмы в Томаковском районе пытался собственноручно решить проблему с подачей света на предприятие и полез в трансформатор. Мужчину 1988 года рождения убило током на месте.

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