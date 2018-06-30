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Негода на Дніпропетровщині: без світла залишилися 230 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У зв'язку з ускладненням погодних умов на території Дніпропетровської області станом на 5:00 30 червня без енергозабезпечення залишилися 230 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.

"Відключення електропостачання. Без енергозабезпечення 230 населених пунктів, з них 166 повністю, 64 частково (близько 87471 абонентів) в 10 районах області", – зазначили рятувальники.

Йдеться про Верхньодніпровський, Солонянський, Софіївський, Апостолівський, Нікопольський, Томаківський, П'ятихатський, Царичанський, Дніпровський, Новомосковський, Павлоградський райони, а також м. Марганець, м. Покров, м. Вільногірськ, м. Дніпро. Зазначено, що Дніпро частково без електропостачання – 135 абонентів.

Крім того, рятувальники надавали допомогу у прибиранні повалених дерев. Так, було повалено близько 150 дерев.

Також зафіксовані 4 випадки пошкодження будівель. У м. Апостолове частково пошкоджено дах 1 приватного будинку. У с. Грушевка частково пошкоджено дах першого корпусу КЗ "Апостолівський дитячій табір "Зміна" на площі 40 м.кв. (загальна площа даху 1526 м.кв.). У м. П'ятихатки частково пошкоджено дах чотирьохповерхового житлового будинку на площі 70 м. кв. У м. Нікополь пошкоджено дахи 3 приватних будинків.

Також внаслідок падіння дерев та стовпів було пошкоджено 6 автомобілів.

"Місто Нікополь — 2 легкових автомобіля; місто Покров — 2 легкових автомобіля; місто Дніпро — 2 легкових автомобіля", – уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, через негоду у п'ятницю і суботу в Україні було знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях. 

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