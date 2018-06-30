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Непогода в Днепропетровской области: без света остались 230 населенных пунктов

Непогода в Днепропетровской области: без света остались 230 населенных пунктов

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КИЕВ. 30 июня. УНН. В связи с осложнением погодных условий на территории Днепропетровской области по состоянию на 5:00 30 июня без энергообеспечения остались 230 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.

"Отключение электроснабжения. Без энергоснабжения 230 населенных пунктов, из них 166 полностью, 64 частично (около 87471 абонентов) в 10 районах области", – отметили спасатели.

Речь идет о Верхнеднепровском, Солонянском, Софиевском, Апостоловском, Никопольском, Томаковском, Пятихатском, Царичанском, Днепровском, Новомосковском, Павлоградском районах, а также г. Марганец, г. Покров, г. Вольногорск, г. Днепр. Указано, что Днепр частично без электроснабжения – 135 абонентов.

Кроме того, спасатели оказывали помощь в уборке поваленных деревьев. Так, было повалено около 150 деревьев.

Также зафиксированы 4 случая повреждения зданий. В г. Апостолово частично повреждена крыша 1 частного дома. В с. Грушевка частично повреждена крыша первого корпуса КЗ "Апостоловский детский лагерь "Смена" на площади 40 м.кв. (общая площадь крыши 1526 м.кв.). В г.Пятихатки частично повреждена крыша четырехэтажного жилого дома на площади 70 м. кв. В г. Никополь повреждены крыши 3 частных домов.

Также в результате падения деревьев и столбов были повреждены 6 автомобилей.

"Город Никополь – 2 легковых автомобиля; город Покров – 2 легковых автомобиля; город Днепр – 2 легковых автомобиля", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, из-за непогоды в пятницу и субботу в Украине были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.

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