"Не вистачило" матеріалу: як виглядають кабінки для голосування на одній з дільниць у Житомирі

Йдеться про виборчу дільницю № 181362 в Житомирі.

Так, встановлені кабінки, у яких з середини видно дерев’яні конструкції та "нестачу" тканини для того, щоб обтягнути кабінку з одного з боків.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.



Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).

Окрім того, за даними ОПОРИ, цього року виборці вперше за новою процедурою могли змінити свою виборчу адресу, щоб проголосувати за місцем фактичного проживання. Згідно з остаточними даними Державного реєстру виборців скористалися такою можливістю 99 525 осіб. Для організації місцевих виборів було утворено 29 284 дільничні виборчі комісії.



