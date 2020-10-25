"Не хватило" материала: как выглядят кабинки для голосования на одном из участков в Житомире

Речь идет об избирательном участке № 181362 в Житомире.

Так, установлены кабинки, в которых с середины видно деревянные конструкции и "недостаток" ткани для того, чтобы обтянуть кабинку с одной из сторон.

Напомним, голосование на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Таким образом, 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Кроме того, по данным ОПОРЫ, в этом году избиратели впервые по новой процедуре могли изменить свой избирательный адрес, чтобы проголосовать по месту фактического проживания. Согласно окончательным данным Государственного реестра избирателей, воспользовались такой возможностью 99 525 человек. Для организации местных выборов было образовано 29 284 участковые избирательные комиссии.



