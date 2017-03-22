Не менше 10 людей поранені внаслідок стрілянини біля британського парламенту

Як зазначається, про надзвичайну подію повідомила у мікроблозі Twitter лондонська поліція.



За іншими даними, поранені 12 осіб.

Голова Палати громад британського парламенту Девід Лідінгтон повідомив, що ймовірного злочинця застрелила поліція.

Він також розповів, що перед будівлею парламенту був зарізаний поліцейський.



Нагадаємо, 18 березня в аеропорту Орлі біля Парижа сили безпеки застрелили чоловіка, який відібрав зброю у військового.