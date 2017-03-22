По меньшей мере 10 человек ранены в результате стрельбы возле британского парламента

Как отмечается, о происшествии сообщила в микроблоге Twitter лондонская полиция.



По другим данным, ранены 12 человек.

Глава Палаты общин британского парламента Дэвид Лидингтон сообщил, что предполагаемого преступника застрелила полиция.



Он также рассказал, что перед зданием парламента был зарезан полицейский.



Напомним, 18 марта в аэропорту Орли под Парижем силы безопасности застрелили мужчину, который отобрал оружие у военнослужащего.