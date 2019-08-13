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Актуальне
НБУ подав зустрічний позов до Коломойського на понад 4 млрд грн

НБУ подав зустрічний позов до Коломойського на понад 4 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Національний банку України подав зустрічний позов до Ігоря Коломойського про стягнення 4,26 млрд грн. Про це йдеться в ухвалі Північного апеляційного господарського суду, повідомляє УНН.

Первинним був позов Коломоського, в якому він просить суд визнати недійсним свою поруку за кредитом рефінансування на 4,259 млрд грн, що був залучений в НБУ. За оцінками позивача, договір про відповідний кредит є недійсним. Позивач вважає, що посадові особи НБУ не мали повноважень на укладання угоди.

Ухвалою Північного апеляційного суду від 8 серпня 2019 року постановлено, що Господарський суд Києва, який розглядає позов Коломойського, має прийняти зустрічний позов НБУ. Розгляд зустрічного позову призначено на 20 серпня 2019 року.

Раніше НБУ повідомляв, що 20 квітня 2019 року Печерський райсуд Києва задовольнив один з позовів Коломойського та розірвав договір особистої поруки за кредитами рефінансування, отриманими ПриватБанком до входження держави в капітал фінустанови.

Нагадаємо, у липні суд за позовом НБУ відкрив провадження у справах про стягнення коштів з Коломойського.

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