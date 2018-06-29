NBC: правоохоронці встановили особу стрільця в Меріленді та обшукують його будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Підозрюваний у стрільбі в редакції видання Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) затриманий, правоохоронці обшукують його будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт телеканалу NBC.
За відомостями джерел постачання, встановити особу затриманого чоловіка дозволила технологія, заснована на розпізнаванні осіб. Слідом за цим співробітники правоохоронних органів отримали ордер суду на обшук будинку підозрюваного.
Раніше телеканал CBS повідомив, що підозрюваний навмисне пошкодив собі шкіру на пальцях, щоб перешкодити встановленню його особистості шляхом зняття відбитків. Документів у нього при собі не було. Відомо, що це білий чоловік, імовірно, йому не більше 30 років. Він не йде на співпрацю зі слідством. За словами одного з джерел, стрілянину вели дуже швидко, це може говорити на користь того, що приміщення було зловмиснику знайоме.
Нагадаємо, в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette в американському місті Аннаполіс (штат Меріленд, округ Анн-Арандел) загинули п’ять осіб.