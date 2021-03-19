НБА: Михайлюк провів дебютну гру за "Оклахому"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Захисник збірної України Святослав Михайлюк дебютував у складі клубу НБА "Оклахома Сіті Тандер" у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Атланта Хокс", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Українець вийшов з лави і провів на майданчику 16 хвилин. За відведений час уродженець Черкас не зумів відзначитися набраними очками, не реалізувавши два триочкових кидки, але зробив два підбирання при одній втраті.
"Оклахома" зазнала поразки з рахунком 93:116.
Доповнення
"Оклахома" займає 12-е місце в Західній конференції. У наступній зустрічі "Тандер" зіграє із "Х'юстоном".
Варто нагадати
Михайлюк починав сезон в складі "Детройт Пістонс".