Названо найбільших поціновувачів українського шоколаду за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За вісім місяців цього року Україна експортувала шоколаду на 99 млн 24 тис. дол. США, найбільше - до Казахстану та Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Так, протягом звітного періоду Україна експортувала до Казахстану шоколаду на 11,13 млн дол., до Білорусі — на 8,48 млн дол., до Румунії — на 6,16 млн дол., до інших країн — на 73,27 млн дол.
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У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 77 млн 926 тис. дол. США.
Так, протягом восьми місяців 2019 року Україна імпортувала шоколад із Польщі — на 25,05 млн дол., із Німеччини — на 12,18 млн дол., із Нідерландів — на 13,38 млн дол., із інших країн — на 27,31 млн дол.
Як повідомляв УНН, за перше півріччя імпорт продукції АПК в Україну збільшився на 7,5%.