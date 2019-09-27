Названы самые большие ценители украинского шоколада за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. За восемь месяцев этого года Украина экспортировала шоколада на 99 млн 24 тыс. долл. США, больше всего - в Казахстан и Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 11,13 млн долл., Беларуси - на 8,48 млн долл., в Румынию - на 6,16 млн долл., в другие страны - на 73,27 млн долл.
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В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 77 млн 926 тыс. долл. США.
Так, в течение восьми месяцев 2019 года Украина импортировала шоколад из Польши - на 25,05 млн долл., из Германии - на 12,18 млн долл., из Нидерландов - на 13,38 млн долл., из других стран - на 27,31 млн долл.
Как сообщал УНН, за первое полугодие импорт АПК в Украине увеличился на 7,5%.