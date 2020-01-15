НАЗК провело аналіз 272 звітів партій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило аналіз звітів політичних партій за ІІІ квартал 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
“НАЗК здійснило аналіз 272 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що надійшли за ІІІ квартал 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
В агентстві за результатами аналізу звітів надали інформацію щодо внесків і витрат партій, які отримували держфінансування на їх статутну діяльність, та інших політичних партій, а саме: “Радикальна партія Олега Ляшка”, “Європейська солідарність”, “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, “Опозиційний блок”, “Об’єднання “Самопоміч”, “Народний фронт”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Українська стратегія Гройсмана”, “Українське об’єднання патріотів — Укроп”, “Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, “Слуга народу”, “Голос”.
Нагадаємо, 15 січня офіційно опубліковано закон про електронну фінансову звітність партій.