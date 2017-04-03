НАЗК планує подати до суду на "УСС" через збої роботи реєстру е-декларацій

"Ми плануємо звернутися до суду (з позовом проти ДП "УСС" через збої у роботі у сиетмі е-декларування - ред.)", - сказала вона.

Н.Корчак уточнила, що такий позов може бути поданий або сьогодні до кінця дня, або завтра.

Нагадаємо, міністр юстиції пообіцяв НАЗК незалежний зовнішній аудит.