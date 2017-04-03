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НАЗК планує подати до суду на "УСС" через збої роботи реєстру е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції планує найближчим часом подати до суду на ДП "Українські спеціальні системи" у зв'язку зі збоями у роботі Єдиного державного реєстру декларацій чиновників. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак у коментарі журналістам у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Ми плануємо звернутися до суду (з позовом проти ДП "УСС" через збої у роботі у сиетмі е-декларування - ред.)", - сказала вона.

Н.Корчак уточнила, що такий позов може бути поданий або сьогодні до кінця дня, або завтра.

Нагадаємо, міністр юстиції пообіцяв НАЗК незалежний зовнішній аудит.

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