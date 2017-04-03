НАПК планирует подать в суд на "УСС" из-за сбоев работы реестра э-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует в ближайшее время подать в суд на ГП "Украинские специальные системы" в связи со сбоями в работе Единого государственного реестра деклараций чиновников. Об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак в комментарии журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем обратиться в суд (с иском против ГП "УСС" из-за сбоев в работе в системы э-декларирования - ред.)", - сказала она.
Н.Корчак уточнила, что такой иск может быть подан или сегодня до конца дня, или завтра.
Напомним, министр юстиции пообещал НАПК независимый внешний аудит.