НАПК планирует подать в суд на "УСС" из-за сбоев работы реестра э-деклараций

"Мы планируем обратиться в суд (с иском против ГП "УСС" из-за сбоев в работе в системы э-декларирования - ред.)", - сказала она.

Н.Корчак уточнила, что такой иск может быть подан или сегодня до конца дня, или завтра.

Напомним, министр юстиции пообещал НАПК независимый внешний аудит.