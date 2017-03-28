НАЗК направило до суду два протоколи на мера Бахмута

“Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції направлено до суду два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно Бахмутського міського голови Олексія Реви. Національне агентство встановило, що міський голова Бахмута (до 4 лютого 2016 року — м. Артемівськ) порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, зокрема, що на засіданнях сесій Артемівської міської ради під час розгляду питань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок в оренду в т.ч. підприємству своєї дружини, він порушив правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міських голів, а саме самостійно публічно не оголосив про конфлікт інтересів.

Повідомляється, що протоколи стосовно О.Реви про вчинені ним адміністративні порушення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (частина перша статті 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення) направлені до суду.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду протокол на чиновника з Фонду держмайна.