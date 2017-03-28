НАПК направило в суд два протокола на мера Бахмута

"Решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлено в суд два протокола об административных правонарушениях относительно Бахмутского городского головы Алексея Ревы. Национальное агентство установило, что мэр Бахмута (до 4 февраля 2016 года - г. Артемовск) нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что на заседаниях сессий Артемовского городского совета при рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждение проектов землеустройства и предоставления земельных участков в аренду в т.ч. предприятию своей жены, он нарушил правила урегулирования конфликта интересов в деятельности городских голов, а именно самостоятельно публично не объявил о конфликте интересов.

Сообщается, что протоколы о О.Ревы о совершенных им административных нарушениях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (часть первая статьи 1727 Кодекса Украины об административных правонарушениях) направлены в суд.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества.