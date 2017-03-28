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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 20:55 • 111811 просмотра

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11 марта, 14:39 • 135859 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128130 просмотра

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11 марта, 13:46 • 119781 просмотра

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НАПК направило в суд два протокола на мера Бахмута

НАПК направило в суд два протокола на мера Бахмута

Киев  •  УНН

 • 11061 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях относительно Бахмутского мера Алексея Ревы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлено в суд два протокола об административных правонарушениях относительно Бахмутского городского головы Алексея Ревы. Национальное агентство установило, что мэр Бахмута (до 4 февраля 2016 года - г. Артемовск) нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что на заседаниях сессий Артемовского городского совета при рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждение проектов землеустройства и предоставления земельных участков в аренду в т.ч. предприятию своей жены, он нарушил правила урегулирования конфликта интересов в деятельности городских голов, а именно самостоятельно публично не объявил о конфликте интересов.

Сообщается, что протоколы о О.Ревы о совершенных им административных нарушениях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (часть первая статьи 1727 Кодекса Украины об административных правонарушениях) направлены в суд.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества.

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