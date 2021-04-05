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НАЗК направило до суду чергову порцію протоколів: у списку два партійці та "слуга народу" Березін

Київ • УНН

 • 13081 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 23 адміністративних протоколи. Зокрема, складено адмінпротоколи щодо представників політпартій “Радикальної партії Олега Ляшка” та “Команди Андрія Балоги”, а також щодо нардепа від фракції “Слуга народу” Максима Березіна. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.

НАЗК направило до суду чергову порцію протоколів: у списку два партійці та "слуга народу" Березін

Деталі

“Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо: "Радикальної партії Олега Ляшка“ (уповноважена особа — Олег Авер’янов); "Команди Андрія Балоги“ (керівник — Андрій Балога)”, — повідомили у НАЗК.

Повідомляється також, що ще 4 протоколи було складено щодо приватних осіб через порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 11 протоколів щодо таких осіб:

  • Володимир Москаленко, Коростенський міський голова (2 протоколи);
  • Максим Березін, народний депутат України;
  • Олександр Ігнатюк, начальник відділу містобудування та архітектури Верховинської районної державної адміністрації (2 протоколи);
  • Олександр Жила, колишній заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області (4 протоколи);
  • Андрій Хряпа, начальник управління представництва інтересів держави в суді Чернігівської обласної прокуратури (2 протоколи).

Також за даними НАЗК, через порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності було складено протоколи щодо Олексія Сівіріна, колишнього заступника міністра культури молоді та спорту України, а також Олексія Лисюка, колишнього заступника голови Хмельницької ОДА.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено 4 адміністративних протоколи щодо таких осіб:

  • Олександр Старченко, колишній начальник відділу Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області;
  • Андрій Головко, колишній слідчий слідчого відділення Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області;
  • Ольга Устименко, прокурор Генеральної прокуратури України;
  • Ганна Слюсаренко, начальник відділу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Що було раніше

Минулого тижня Національне агентство склало та направило до суду 52 адміністративних протоколи. Зокрема, складено адмінпротоколи щодо двох народних депутатів — члена фракції “Опозиційна платформа — За життя” Федіра Христенка та члена фракції “Слуга народу” Олександра Куницького.

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