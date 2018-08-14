НАЗК направило до суду 30 адмінпротоколів проти місцевих урядовців

"За рішенням НАЗК направлено до суду ще 30 протоколів про адміністративні правопорушення, більшість яких стосуються недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, 20 протоколів складено стосовно голови Матюшівської сільської ради Білоцерківського району Київської області Олександра Кознозія. Встановлено, що сільський голова не повідомив Національне агентство (ураховуючи перебування на посаді, яка не передбачає наявність безпосереднього керівника) про наявність у нього реального конфлікту інтересів та підписував розпорядження про встановлення премій працівникам апарату сільської ради, якими преміював і себе. Такі правопорушення сільський голова вчиняв щомісяця протягом серпня 2016 року – травня 2017 року.



В умовах реального конфлікту інтересів неодноразово підписував накази про преміювання і генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Іван Ковальчук, стосовно якого складено 8 протоколів. Директор музею, не повідомивши Міністерство культури як орган, до сфери управління якого належить музей, видавав накази про преміювання працівників, у тому числі і своєї дружини, яка працює на посаді заступника генерального директора музею.



Крім того, складено протоколи стосовно депутата Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області Мар’яна Самардака, який користуючись представницькими повноваженнями у власних приватних інтересах, не повідомив Національне агентство про реальний конфлікт інтересів та надіслав два депутатських звернення в інтересах своєї дружини до військової частини, де вона проходить військову службу.

Нагадаємо, НАЗК заявило до НАБУ на екс-суддю Верховного суду і нардепа.

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