НАПК направило в суд 30 админпротоколов против местных управленцев

“По решению НАПК направлены в суд еще 30 протоколов об административных правонарушениях, большинство которых касаются несоблюдения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий”, — говорится в сообщении.



В частности, 20 протоколов составлено в отношении председателя Матюшевского сельского совета Белоцерковского района Киевской области Александра Кознозия. Установлено, что сельский голова не сообщил Национальному агентству (учитывая пребывание в должности, которая не предусматривает наличие непосредственного руководителя) о наличии у него реального конфликта интересов и подписывал распоряжение об установлении премий работникам аппарата сельсовета, которыми премировал и себя. Такие правонарушения сельский председатель совершал ежемесячно в течение августа 2016 года — мая 2017 года.



В условиях реального конфликта интересов неоднократно подписывал приказы о премировании и генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук, в отношении которого составлено 8 протоколов. Директор музея, оставив Министерство культуры как орган, к сфере управления которого относится музей, издавал приказы о премировании сотрудников, в том числе и своей жены, которая работает в должности заместителя генерального директора музея.



Кроме того, составлены протоколы в отношении депутата Новокалиновского городского совета Самборского района Львовской области Марьяна Самардака, который пользуясь представительскими полномочиями в собственных частных интересах, не сообщил Национальному агентству о реальном конфликте интересов и направил два депутатских обращения в интересах своей жены в воинскую часть, где она проходит военную службу.

Напомним, НАПК заявил в НАБУ на экс-судью Верховного суда и нардепа.

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