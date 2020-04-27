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Найтитулованіший клуб Греції можуть понизити у класі

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Багаторазовий чемпіон Греції "Олімпіакос" може бути понижений в класі за договірний матч, інформує УНН з посиланням на "SDNA".

Під підозру потрапив поєдинок грецької Суперліги 2015-го року між “Олімпіакосом” і “Атромітосом”, що завершився перемогою пірейської команди з рахунком 2:1. Маніпуляції з матчем пов’язують із отриманням дивідендів від букмекерських ставок.

Якщо буде доведено, що поєдинок був договірним, то обидва клуби будуть понижені в класі і оштрафовані на 3 млн. євро, а власники команд і інші причетні особи довічно усунені від футболу.

Додамо, нинішній лідер сезону чемпіонату Греції 44 рази вигравав першість країни.

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