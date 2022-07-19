Найстаріший студент Італії закінчив університет у віці 98 років

Деталі

Патерно додав ступінь магістра історії та філософії Університету Палермо до початкового ступеня з тих самих предметів, які він отримав там два роки тому.

Він не збирається відпочивати і хоче написати роман на друкарській машинці.

Патерно, що народився в 1923 році, виріс у бідній родині на Сицилії, і, незважаючи на свою любов до книг і навчання, в молодості він не зміг вступити до університету.

Натомість він служив на флоті під час Другої світової війни з 20 років, а потім став залізничником.