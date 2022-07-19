Самый старый студент Италии окончил университет в возрасте 98 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Джузеппе Патерно, которому 98 лет, стал самым старым выпускником Италии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Ansa.
Детали
Патерно добавил степень магистра истории и философии Университета Палермо к начальной степени по тем же предметам, которые он получил там два года назад.
Он не собирается отдыхать и хочет написать роман на пишущей машинке.
Патерно, родился в 1923 году, вырос в бедной семье на Сицилии, и, несмотря на свою любовь к книгам и обучению, в молодости он не смог поступить в университет.
Вместо этого он служил на флоте во время Второй мировой войны с 20 лет, а затем стал железнодорожником.