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Найсильніша за сто років повінь у індійській Кералі забрала життя 43 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість загиблих від найсильнішої повені за майже століття у популярному серед туристів штаті Керала на південному заході Індії в середу зросла до 43 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Найсильніша за сто років повінь у індійській Кералі забрала життя 43 людей

Так, ще п'ять людей загинули від наслідків дощів, які почалися тиждень тому, коли місцева влада була вимушена спустити воду на 35 переповнених греблях.

"Наразі з 35 водосховищ в штаті спускають воду. Багато районів в штаті стикаються з повенями", - повідомив в Twitter головний міністр штату Керала Пінараї Віджаян.

Індійське метеорологічне відомство прогнозує дощі у штаті до суботи і випустило "червоне" попередження для 12 з 14 округів Керали.

Аеропорт у портовому місті Кочі буде зачинено до полудня суботи.

Дощ і повені зруйнували і пошкодили сотні будинків минулого тижня і призвели до значних втрат сільськогосподарських культур у штаті, відомому своїми спеціями і кавою.

Влада штату Керала повідомила, що сезонні дощі з травня стали причиною загибелі більше 200 осіб.

Штат востаннє бачив таку руйнівну повінь у 1924 році.

Нагадаємо, в Індії через проливні дощі ввели режим НС.

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