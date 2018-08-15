Найсильніша за сто років повінь у індійській Кералі забрала життя 43 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість загиблих від найсильнішої повені за майже століття у популярному серед туристів штаті Керала на південному заході Індії в середу зросла до 43 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Так, ще п'ять людей загинули від наслідків дощів, які почалися тиждень тому, коли місцева влада була вимушена спустити воду на 35 переповнених греблях.
"Наразі з 35 водосховищ в штаті спускають воду. Багато районів в штаті стикаються з повенями", - повідомив в Twitter головний міністр штату Керала Пінараї Віджаян.
Індійське метеорологічне відомство прогнозує дощі у штаті до суботи і випустило "червоне" попередження для 12 з 14 округів Керали.
Аеропорт у портовому місті Кочі буде зачинено до полудня суботи.
Дощ і повені зруйнували і пошкодили сотні будинків минулого тижня і призвели до значних втрат сільськогосподарських культур у штаті, відомому своїми спеціями і кавою.
Влада штату Керала повідомила, що сезонні дощі з травня стали причиною загибелі більше 200 осіб.
Штат востаннє бачив таку руйнівну повінь у 1924 році.
Нагадаємо, в Індії через проливні дощі ввели режим НС.