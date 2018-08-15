Сильнейшее за сто лет наводнение в индийской Керале забрало жизни 43 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Число погибших от сильнейшего наводнения за почти столетие в популярном среди туристов штате Керала на юго-западе Индии в среду выросло до 43 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Так, еще пять людей погибли от последствий дождей, которые начались неделю назад, когда местные власти были вынуждены спустить воду на 35 переполненных плотинах.
"На данный момент с 35 водохранилищ в штате спускают воду. Многие районы в штате сталкиваются с наводнениями", - сообщил в Twitter главный министр Кералы Пинарайи Виджаян.
Индийское метеорологическое ведомство прогнозирует дожди в штате до субботы и выпустило "красное" предупреждение для 12 из 14 округов Кералы.
Аэропорт в портовом городе Кочин останется закрытым до полудня субботы.
Дождь и наводнения разрушили и повредили сотни домов на прошлой неделе и привели к значительным потерям сельскохозяйственных культур в штате, известном своими специями и кофе.
Власти Кералы сообщили, что сезонные дожди с мая стали причиной гибели более 200 человек.
Штат в последний раз видел такое разрушительное наводнение в 1924 году.
Напомним, в Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧП.