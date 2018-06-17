Найкорисніший гравець Суперліги продовжить кар'єру в "Черкаських Мавпах"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Чинні чемпіони України “Черкаські Мавпи” продовжили співпрацю зі своїм лідером та найкориснішим гравцем Суперліги Парі-Матч сезону 2017/18 років — Олександром Кольченком, повідомляє УНН з посиланням на БК “Черкаські Мавпи”.
Кольченко став одним із героїв минулого сезону та спортивних Черкас. Атакуючий захисник допоміг клубу встановити грандіозне досягнення — виграти сімнадцять матчів поспіль та здобути ефектну перемогу у чемпіонаті.
Гравець збірної України 3×3 став другим за результативністю гравцем головного баскетбольного чемпіонату України та був визнаний MVP турніру. У середньому за гру захисник здобував 17 очок, виконував 2,7 підбирання та віддавав 3,2 передачі.
Зауважимо, що капітан “Мавп” розпочав клубну кар’єру у южненському “Хіміку”, також він має досвід виступів за “Азовмаш”, “Будівельник”, “Політехніку” та литовський “Невежис”.