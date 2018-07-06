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Найчисленніша сім'я: в Одеській області можуть встановити новий світовий рекорд

Найчисленніша сім'я: в Одеській області можуть встановити новий світовий рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. В Одеській області зафіксована найбільш численна сім'я України, на даний момент нараховується 346 її членів. Національний реєстр рекордів України планує подавати заявку в Книгу рекордів Гіннеса. Про це УНН повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова.

Так, головою родини є 87-річний Павло Семенюк, який все своє життя працював у містечку Доброслав будівельником і має один-єдиний шлюб. На даний момент у нього є 13 дітей (нині живих 10), 127 онуків, 203 правнуки і 3 праправнуки. Найстаршій його дочці 66 років, а наймолодшим праправнукам ще немає й року.

Рекорд планують зафіксувати 8 липня цього року, для цього вся родина має зібратися разом.

Родина Семенюків також може стати світовими рекордсменами, адже наразі в Книгу Рекордів Гіннеса внесено індійську сім’ю, яка нараховує 192 члени родини. Національний реєстр рекордів планує розпочати процедуру фіксування світового рекорду.

"Це окрема процедура. Ми її розпочнемо. Єдине, що Гіннес - це дуже величезна, інертна і бюрократична структура. Це буде колосальна робота, я б навіть сказала дослідницька. Доведеться повністю досліджувати родове дерево, яке надзвичайно розгалужене. Тому це процес дуже тривалий, але звичайно будемо це робити", - повідомила Ветрова.

Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд на змаганнях у Римі.

22 Червня у рамках святкування 11-ї річниці діяльності ІА УНН офіційно встановлено рекорд України – нанесення новини на їстівну поверхню. Книга рекордів України офіційно зареєструвала рекорд України в категорії "Кондитерські вироби, вперше" - нанесення інформаційного тексту (новини) на їстівну поверхню кондитерського виробу.

Текст новини, розміщеної на торті: "Інформаційне агентство УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ святкує 11 років діяльності!

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