Самая многочисленная семья: в Одесской области могут установить новый мировой рекорд

Так, главой семьи является 87-летний Павел Семенюк, который всю свою жизнь работал в городке Доброслав строителем и имеет один-единственный брак. На данный момент у него есть 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнуки. Старшей его дочери 66 лет, а самым маленьким праправнукам еще нет и года.



Рекорд планируют зафиксировать 8 июля этого года, для этого вся семья должна собраться вместе.



Семья Семенюков также может стать мировыми рекордсменами, ведь сейчас в Книгу Рекордов Гиннеса внесен индийскую семью, насчитывает 192 члена семьи. Национальный реестр рекордов планирует начать процедуру фиксирования мирового рекорда.



"Это отдельная процедура. Мы ее начнем. Единственное, что Гиннесс - это очень большая, инертная и бюрократическая структура. Это будет колоссальная работа, я бы даже сказала исследовательская. Придется полностью исследовать родовое дерево, которое очень разветвленное. Поэтому это процесс очень длительный, но конечно будем это делать ", - сообщила Ветрова.



Напомним, украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на соревнованиях в Риме.



22 июня во рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА УНН официально установлен рекорд Украины - нанесение новости на съедобную поверхность. Книга рекордов Украины официально зарегистрировала рекорд Украины в категории "Кондитерские изделия, впервые" - нанесение информационного текста (новости) на съедобную поверхность кондитерского изделия.

Текст новости, размещенной на торте: "Информационное агентство УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ празднует 11 лет деятельности!





