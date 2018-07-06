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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78457 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 132039 просмотра

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Самая многочисленная семья: в Одесской области могут установить новый мировой рекорд

Самая многочисленная семья: в Одесской области могут установить новый мировой рекорд

Киев  •  УНН

 • 22182 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Одесской области зафиксирована самая многочисленная семья Украины, на данный момент насчитывается 346 ее членов. Национальный реестр рекордов Украины планирует подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом УНН сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Так, главой семьи является 87-летний Павел Семенюк, который всю свою жизнь работал в городке Доброслав строителем и имеет один-единственный брак. На данный момент у него есть 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнуки. Старшей его дочери 66 лет, а самым маленьким праправнукам еще нет и года.

Рекорд планируют зафиксировать 8 июля этого года, для этого вся семья должна собраться вместе.

Семья Семенюков также может стать мировыми рекордсменами, ведь сейчас в Книгу Рекордов Гиннеса внесен индийскую семью, насчитывает 192 члена семьи. Национальный реестр рекордов планирует начать процедуру фиксирования мирового рекорда.

"Это отдельная процедура. Мы ее начнем. Единственное, что Гиннесс - это очень большая, инертная и бюрократическая структура. Это будет колоссальная работа, я бы даже сказала исследовательская. Придется полностью исследовать родовое дерево, которое очень разветвленное. Поэтому это процесс очень длительный, но конечно будем это делать ", - сообщила Ветрова.

Напомним, украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на соревнованиях в Риме.

22 июня во рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА УНН официально установлен рекорд Украины - нанесение новости на съедобную поверхность. Книга рекордов Украины официально зарегистрировала рекорд Украины в категории "Кондитерские изделия, впервые" - нанесение информационного текста (новости) на съедобную поверхность кондитерского изделия.

Текст новости, размещенной на торте: "Информационное агентство УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ празднует 11 лет деятельности!



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