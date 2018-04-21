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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Найбільше українського пива п'ють білоруси

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У січні-лютому 2018 року Україна найбільше експортувала пива до Білорусі. Про це свідчать дані державної служби статистики, передає УНН.

Найбільше українського пива п'ють білоруси

Зокрема, за два місяці поточного року до Білорусі експортовано пива (солодового) на 1 млн 14,9 тисяч доларів. І це є найбільшим показником серед усіх країн, з якими торгує Україна.

Всього за цей період Україна експортувала пива на 3 млн 701,8 тисяч доларів. До країн СНД — на 1 млн 666,2 тисяч доларів, до Європи — на 418,5 тисяч доларів, до Азії — на 614,4 тисяч доларів, до Африки — на 765,3 тисяч доларів, до Америки — на 139,8 тисяч доларів.

При цьому найбільше пива за цей період Україна купили у Бельгії — на 2 млн 842,6 тисяч доларів та у Мексики — 1 млн 22,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, у січні-лютому поточного року найбільше ананасів Україна поставила до Польщі та Білорусі.

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