Найбільше українського пива п'ють білоруси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У січні-лютому 2018 року Україна найбільше експортувала пива до Білорусі. Про це свідчать дані державної служби статистики, передає УНН.
Зокрема, за два місяці поточного року до Білорусі експортовано пива (солодового) на 1 млн 14,9 тисяч доларів. І це є найбільшим показником серед усіх країн, з якими торгує Україна.
Всього за цей період Україна експортувала пива на 3 млн 701,8 тисяч доларів. До країн СНД — на 1 млн 666,2 тисяч доларів, до Європи — на 418,5 тисяч доларів, до Азії — на 614,4 тисяч доларів, до Африки — на 765,3 тисяч доларів, до Америки — на 139,8 тисяч доларів.
При цьому найбільше пива за цей період Україна купили у Бельгії — на 2 млн 842,6 тисяч доларів та у Мексики — 1 млн 22,5 тисяч доларів.
Нагадаємо, у січні-лютому поточного року найбільше ананасів Україна поставила до Польщі та Білорусі.