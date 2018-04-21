Найбільше ананасів Україна продала Польщі та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У січні-лютому поточного року найбільше ананасів Україна поставила до Польщі та Білорусі, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.
Зокрема, за два місяці 2018 року до Польщі Україна експортувала ананасів на 6,4 тисяч доларів, а до Білорусі — на 1,6 тисяч доларів.
Всього у січні-лютому експортовано українських ананасів на 8,8 тисяч доларів.
Водночас, найбільше ананасів за цей період Україна купила в Таїланді — на 1 млн 160,5 тисяч доларів. Загалом, імпорт ананасів за цей період склав 1 млн 232,1 тисяч доларів.
Нагадаємо, за перші два місяці 2018 року український експорт найбільше зріс до ЄС, Сінгапуру, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку.