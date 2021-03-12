Навального вивезли із СІЗО в невідомому напрямку - адвокати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального відвезли із СІЗО-3, що в Кольчугіно Володимирської області, у невідомому напрямку. Про це повідомляє Twitter політика, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні, 12 березня, його адвокати перебувають в ізоляторі. Утім, їх не допускали до Навального.
“То свято придумали, то комусь погано стало, мабуть, після святкування. Лише в 14:00 їм повідомили, що Олексій відбув. Куди — відповідати відмовилися”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Про те, що Навальний буде відбувати покарання у Володимирській колонії, напередодні повідомили російські ЗМІ. Офіційно про те, де знаходиться опозиціонер, ФСВП поки не повідомляла.
3 березня Навальний написав листа із Володимирського СІЗО, в якому розкрив деталі тюремних буднів.
Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались.— Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021