Навального вывезли из СИЗО в неизвестном направлении - адвокаты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО-3, в Кольчугино Владимирской области, в неизвестном направлении. Об этом сообщает Twitter политика, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня, 12 марта, его адвокаты находятся в изоляторе. Впрочем, их не допускали к Навальному.
“То праздник придумали, то кому-то плохо стало, пожалуй, после празднования. Только в 14:00 им сообщили, что Алексей отбыл. Куда — отвечать отказались”, — говорится в сообщении.
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О том, что Навальный будет отбывать наказание во Владимирской колонии, накануне сообщили российские СМИ. Официально о том, где находится оппозиционер, ФСИН пока не сообщала.
3 марта Навальный написал письмо с Владимирского СИЗО, в котором раскрыл детали тюремных будней.
Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались.— Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021