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Навального вывезли из СИЗО в неизвестном направлении - адвокаты

Навального вывезли из СИЗО в неизвестном направлении - адвокаты

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО-3, в Кольчугино Владимирской области, в неизвестном направлении. Об этом сообщает Twitter политика, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня, 12 марта, его адвокаты находятся в изоляторе. Впрочем, их не допускали к Навальному.

“То праздник придумали, то кому-то плохо стало, пожалуй, после празднования. Только в 14:00 им сообщили, что Алексей отбыл. Куда — отвечать отказались”, — говорится в сообщении.

Дополнение

О том, что Навальный будет отбывать наказание во Владимирской колонии, накануне сообщили российские СМИ. Официально о том, где находится оппозиционер, ФСИН пока не сообщала.

3 марта Навальный написал письмо с Владимирского СИЗО, в котором раскрыл детали тюремных будней.

Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались.

— Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021

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