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Нацкомтелрадіо зобов’язала ТРК “Шансон” вилучили з ефіру пісню про “російський спецназ”

Київ • УНН

 • 9712 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України зобов’язала телерадіокомпанію “Шансон” усунути з ефіру пісню Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" і не допускати надалі порушень українського законодавства, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацради.

Нацкомтелрадіо зобов’язала ТРК “Шансон” вилучили з ефіру пісню про “російський спецназ”

“24 листопада Національна рада під час розгляду результатів перевірки ТОВ “ТРК „Шансон“, м. Київ, щодо трансляції в ефірі пісні Аріни Крамер "Сегодня все спокойно“ ("Спецназ“), вислухавши пояснення ведучої Наталії Сeліної та юриста компанії Олега Солімчука, а також беручи до уваги коментарі волонтера Олександра Карпюка, ухвалила рішення взяти до відома наявність порушень, зобов’язати мовника усунути їх і надалі не допускати порушень українського законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Н.Селіна, яка власне і допустила, помилку, розповіла, що вона — біженка з окупованих територій. Її чоловіка і сина викрадали й катували окупанти, тому такий текст музичного твору апріорі не міг потрапити в ефір, і цієї пісні не було в музичній базі радіостанції.

Однак у замовленнях слухачів ця пісня мала цілком невинну назву: “Сегодня все спокойно”, і вона, не прослухавши повністю тексту, додала її до бази і випустила в ефір. Пані Наталя входить до волонтерських організацій, які збирають допомогу нашим бійцям. Вона запевнила присутніх, що у жодному разі не могла поставити цю пісню свідомо.

Зазначається, що під час ухвалення рішення члени Нацради детально обговорили цю ситуацію, зважили всі обставини, врахували позицію волонтера й пояснення представників компанії і не застосували до мовника санкцію. Однак вони висловили застереження “Радіо Шансон” бути надалі дуже уважними та убезпечити ефір від подібного.

Як повідомляв УНН, 14 серпня цього року в ефірі радіостанці зафіксовано трансляцію музичного твору Аріни Крамер “Сегодня все спокойно” (“Спецназ”), у якому містяться такі рядки: “Солдат своей страны, ты заслужил награду [...] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаёшь, и в дом друзья приходят в августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты берёшь и льются песни русского спецназа...”. Зазначене свідчить про популяризацію та пропаганду правоохоронного органу держави-агресора.

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