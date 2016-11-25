Нацкомтелерадио обязал ТРК "Шансон" убрать из эфира песню о "российском спецназе"

"24 ноября Национальный совет при рассмотрении результатов проверки ООО "ТРК "Шансон", г.Киев, относительно трансляции в эфире песни Арины Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), выслушав объяснения ведущей Натальи Сeлиной и юриста компании Олега Солимчука, а также принимая во внимание комментарии волонтера Александра Карпюка, принял решение принять к сведению наличие нарушений, обязать вещателя устранить их и впредь не допускать нарушений украинского законодательства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Н.Селина, которая собственно и допустила ошибку, рассказала, что она - беженка с оккупированных территорий. Ее мужа и сына похищали и пытали оккупанты, поэтому такой текст музыкального произведения априори не мог попасть в эфир, и этой песни не было в музыкальной базе радиостанции.

Однако в заказах слушателей эта песня имела вполне невинное название: "Сегодня все спокойно", и она, не прослушав полностью текста, добавила ее в базу и выпустила в эфир. Наталья входит в волонтерские организации, которые собирают помощь нашим бойцам. Она заверила присутствующих, что в любом случае не могла поставить эту песню сознательно.

Отмечается, что при принятии решения члены Нацсовета подробно обсудили эту ситуацию, взвесили все обстоятельства, учли позицию волонтера и объяснения представителей компании и не применили к вещателю санкцию. Однако они выразили замечание "Радио Шансон" быть в дальнейшем очень внимательными и обезопасить эфир от подобного.

Как сообщал УНН, 14 августа нынешнего года в эфире радиостанции зафиксировали трансляцию музыкального произведения Арины Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ") , в котором содержатся следующие строки: "Солдат своей страны, ты заслужил награду [...] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаёшь, и в дом друзья приходят в Августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты берёшь и льются песни русского спецназа...". Указанное свидетельствует о популяризации и пропаганде правоохранительного органа государства-агрессора.