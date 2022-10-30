НАТО закликає росію терміново подовжити "зернову угоду"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. НАТО в неділю закликало Москву терміново відновити угоду, яка дозволила Україні відновити експорт зерна через Чорне море в умовах глобальної продовольчої кризи. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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"Президент путін повинен припинити використання продуктів харчування як зброю і покласти край незаконній війні з Україною", - заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.
"Ми закликаємо росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, що дозволить продовольству дістатися до тих, хто його найбільше потребує".
"Цей експорт допоміг знизити ціни на продукти харчування в усьому світі", - додала Лунгеску.
Раніше
росія повідомила генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу у листі, що виходить із угоди на "невизначений термін", оскільки не може "гарантувати безпеку цивільних судів", повідомляє Reuters.
Президент США Джо Байден засудив цей крок як суто обурливий і сказав, що він посилить голод.
Організація Об'єднаних Націй закликала росію не виходити з угоди, а заступник офіційного представника ООН Фархан Хак заявив, що переговори з росією продовжуються.
росія також попросила Раду Безпеки ООН зібратися 31 жовтня, щоб обговорити "напад на Чорноморський флот", заявив заступник постпреду росії в ООН дмитро полянський.